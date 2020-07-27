Евро поднялся выше 84 рублей впервые за три месяца

Это следует из данных, опубликованных на сайте Московской биржи. Как отмечают эксперты агентства Интерфакс, российская валюта активно растет к доллару и дешевеет к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке. Это происходит на фоне опасений усиления напряженности между Вашингтоном и Пекином и ухудшении ситуации с коронавирусом. В связи с этим участники торгов переключились на активную покупку золота. Сегодня цена на драгоценный металл обновила исторический максимум.