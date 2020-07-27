Жителя Екатеринбурга не стали отправлять в колонию за убийство 15-летней школьницы

Обвиняемый студент был приговорен к полутора годам ограничения свободы – передает агентство «РИА Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным ведомства, конфликт произошел в ноябре 2019 года. Юноша встретил группу подростков, с которой у него произошел конфликт. В компании также находилась нетрезвая несовершеннолетняя, которая оскорбляла молодого человека и ударила его по голове. После этого он достал нож и ударил девушку. Экспертиза сочла, что в этот момент студент находился в состоянии аффекта, а конфликт спровоцировала группа подростков.