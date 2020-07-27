Вьетнамские власти нашли новый более заразный тип коронавируса

В связи с этим один из главных курортов страны, Дананг, где была зафиксирована локальная вспышка инфекции, закрывается для туристов. В нем вводят дополнительные меры безопасности. Это следует из сообщения на правительственном сайте. Поскольку въезд иностранных граждан в страну запрещен с весны, в основном речь идет о внутренних туристах — их эвакуируют в другие регионы Вьетнама.
2020-07-27T16:32:24+03:00
2020-07-27T16:32:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 27 июля 2020
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