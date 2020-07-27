В Росприроднадзоре утверждают, что Норникель пока не предлагал своей оценки ущерба от аварии в Норильске

Об этом в эфире РБК сказала глава ведомства Светлана Родионова. Из резервуара ТЭЦ-3, которая принадлежит дочке Норникеля, вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Оно попало в почву и реку. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в рекордные 148 миллиардов рублей. Это около двух миллиардов долларов, — напоминает РБК. Норникель не согласен с расчетами. При этом компания подтвердила свои обязательства за свой счет ликвидировать последствия разлива топлива.
2020-07-27T16:06:03+03:00
2020-07-27T16:06:03+03:00
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16:06, 27 июля 2020
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