В Росприроднадзоре утверждают, что Норникель пока не предлагал своей оценки ущерба от аварии в Норильске

Об этом в эфире РБК сказала глава ведомства Светлана Родионова. Из резервуара ТЭЦ-3, которая принадлежит дочке Норникеля, вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Оно попало в почву и реку. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в рекордные 148 миллиардов рублей. Это около двух миллиардов долларов, — напоминает РБК. Норникель не согласен с расчетами. При этом компания подтвердила свои обязательства за свой счет ликвидировать последствия разлива топлива.