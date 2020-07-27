Суд оштрафовал на 500 рублей корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля по статье о неповиновении полицейскому

Судья Дзержинского районного суда Петербурга Ольга Андреева оштрафовала на 500 рублей корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля по статье о неповиновении полицейскому. Суд также назначил 2 тысячи рублей штрафа по делу о вмешательстве в работу избиркома и вынес предупреждение по делу о нарушении режима изоляции, — сообщил «Медиазоне» сам Френкель. Напомним, протокол на журналиста составили на избирательном участке №2191, где полицейский Денис Дмитриев сломал Френкелю руку.