Суд оштрафовал на 500 рублей корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля по статье о неповиновении полицейскому

Судья Дзержинского районного суда Петербурга Ольга Андреева оштрафовала на 500 рублей корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля по статье о неповиновении полицейскому. Суд также назначил 2 тысячи рублей штрафа по делу о вмешательстве в работу избиркома и вынес предупреждение по делу о нарушении режима изоляции, — сообщил «Медиазоне» сам Френкель. Напомним, протокол на журналиста составили на избирательном участке №2191, где полицейский Денис Дмитриев сломал Френкелю руку.
2020-07-27T16:05:15+03:00
2020-07-27T16:05:15+03:00
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16:05, 27 июля 2020
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