Украина в первые же часы перемирия обвинила Донбасс в его нарушении

В Донецке заявления Киева отрицают. Украинская сторона зафиксировала два обстрела со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Один из них имел место в районе половины первого ночи, второй около 9 утра, когда по украинским подразделениям 36-й отдельной бригады морской пехоты был открыт огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Об этом заявил на брифинге командующий Операцией объединенных сил Украины в Донбассе Владимир Кравченко. По его словам, потерь с украинской стороны нет. Ответный огонь не открывался.

Ополченцы назвали данное заявление «очередной информационной провокацией украинской стороны». В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня говорится, что нарушений перемирия с полуночи понедельника не зафиксировано, а подразделения Народной милиции строго соблюдают взятые на себя обязательства. В то же время, после полуночи наблюдатели ДНР отметили несколько подрывов неустановленных взрывных устройств у южного участка линии разграничения вблизи села Водяное, которое находится на подконтрольной Киеву территории.

Напомним, договоренность о бессрочном прекращении огня на линии соприкосновения в Донбассе была достигнута 22 июля участниками Трехсторонней контактной группы в рамках минского процесса. Одновременно стороны договорились о передаче списков лиц, подлежащих обмену.

Кремль считает важным решением договоренности о бессрочном прекращении огня в Донбассе. Важно, чтобы обе стороны соблюдали соглашение, — сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Песков подчеркнул, что Россия не может выступать гарантом соблюдения перемирия, так как не является участником процесса.