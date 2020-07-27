Следствие требует ареста еще одного участника массовых столкновений в Москве

Следствие требует арестовать еще одного участника массовых столкновений в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кузьминского районного суда куда поступило соответствующее ходатайство.



«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданину Азербайджана Джейхуну Гиясову, который обвиняется в хулиганстве в составе группы лиц», — сказали в пресс-службе.