В Кремле считают преждевременным оценивать результаты работы врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева

В Кремле считают преждевременным оценивать результаты работы исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Дегтярев знакомится с ситуацией и весьма энергичен. Песков добавил, что президент самым внимательным образом следит за ситуацией в Хабаровском крае