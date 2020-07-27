В Кремле считают преждевременным оценивать результаты работы врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева

В Кремле считают преждевременным оценивать результаты работы исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Дегтярев знакомится с ситуацией и весьма энергичен. Песков добавил, что президент самым внимательным образом следит за ситуацией в Хабаровском крае
2020-07-27T15:34:10+03:00
2020-07-27T15:34:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 27 июля 2020
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