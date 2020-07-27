С 1 сентября 2020 года классные руководители будут получать дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей, — сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. При этом существующие региональные или муниципальные выплаты сохраняются. Кравцов ожидает также, что российские школы с 1 сентября начнут работать в традиционном очном формате.