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15:05, 27 июля 2020

Дочерняя компания «Хендай» хочет купить завод «Дженерал Моторс» в Петербурге

Она подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу, — сообщает «Интерфакс». Завод «Дженерал Моторс» в Шушарах был остановлен и законсервирован в 2015-м году, когда автоконцерн решил отказаться от производства автомобилей в России.



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