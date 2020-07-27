Дочерняя компания «Хендай» хочет купить завод «Дженерал Моторс» в Петербурге

Она подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу, — сообщает «Интерфакс». Завод «Дженерал Моторс» в Шушарах был остановлен и законсервирован в 2015-м году, когда автоконцерн решил отказаться от производства автомобилей в России.
2020-07-27T15:05:32+03:00
2020-07-27T15:05:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:05, 27 июля 2020
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