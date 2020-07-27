Дочерняя компания «Хендай» хочет купить завод «Дженерал Моторс» в Петербурге

Она подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу, — сообщает «Интерфакс». Завод «Дженерал Моторс» в Шушарах был остановлен и законсервирован в 2015-м году, когда автоконцерн решил отказаться от производства автомобилей в России.