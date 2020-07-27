Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отвел предложение Дональда Трампа присоединить Россию к странам G7

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас снова отвел предложение президента США Дональда Трампа присоединить Россию к странам G7.

В интервью двум западногерманским газетам Маас назвал причиной исключения Российской Федерации из «восьмерки» аннексию Крыма и интервенцию в восточной Украине. Пока нет решения этих вопросов, он не видит никаких шансов для принятия России в узкий круг индустриально развитых и политически влиятельных стран. Тем самым немецкий политик в очередной раз отказал осуществлять план президента США. По данным Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в регионе Донбасса с начала вооруженных столкновений погибло более 13 тысяч человек. Маас подчеркнул, что Россия может сама внести самый значительный вклад в то, чтобы «двери снова открылись». По его словам, в настоящее время отношения с нашей страной затруднены «по различным досье». Министр иностранных дел ФРГ в очередной раз отметил, что конфликты в Сирии, Ливии и Украине можно решить «не против России, а лишь совместно с ней». Российская Федерация была исключена из группы G8 в 2014 году. Дональд Трамп неоднократно высказывался за восстановление ее членства.

США в настоящее время занимают пост председателя группы G7 в которую входят также Германия, Франция, Великобритания, Италия, Япония и Канада.