Брат предполагаемого террориста, убитого в Химках, сам передал информацию о нем полиции

Ранее в ФСБ сообщили об уничтожении мужчины, планировавшего массовое убийство в Москве.

Родственники убитого боевика, уроженца Центральной Азии, не могли выйти с ним на связь последние две недели, о чем сразу же сообщили в МВД. Еще до этого они начали подозревать, что он общается с террористами из Сирии. Об этом брат мужчины рассказывает на видео, которое выложила ФСБ. На записи также видно, как сотрудники службы осматривают тело убитого, лежащее около гаражей. Телеграм-канал Baza, что правоохранители получили информацию о том, что некий мужчина хранит оружие и боеприпасы. Силовики выехали на место, увидели подозрительного человека, попросили его показать документы, а тот, как утверждают в ФСБ, открыл огонь. Он был убит ответным выстрелом. В сумке у него нашли боеприпасы – гранаты, магазины для автомата. В ФСБ полагают, что он был связан с эмиссарами международных террористов в Сирии и готовился устроить массовый расстрел людей в общественном месте. Где именно, не уточняется.

Ранее в ФСБ также сообщали об уничтожении террориста в Хабаровске, где последние недели идут массовые протестные акции. Он, как утверждается, также готовил теракт в местах скопления людей