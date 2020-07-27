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15:02, 27 июля 2020

Суд в Петербурге оштрафовал журналиста Давида Френкеля, которому сломали руку на избирательном участке, на 2,5 тыс руб

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал журналиста Давида Френкеля, которому сломали руку на избирательном участке, на 2,5 тысячи рублей. Корреспонденту интернет-издания «Медиазона» вменили неповиновение полицейскому, а также вмешательство в работу избиркома.

Инцидент, который рассматривали в суде, произошел в один из дней голосования по поправкам к Конституции. По словам Френкеля, он приехал на один из участков, узнав о возможных нарушениях, в то время как полиция попыталась преградить вход в участковый избирком. В результате конфликта, следует из опубликованных в соцсетях видеозаписей, сотрудник МВД повалил корреспондента «Медиазоны», после чего, как говорит сам Френкель, раздался хруст – в этот момент рука оказалась сломана. Тем не менее, в полиции настаивают на своей версии – что журналист не выполнил законное требование покинуть участок, «провоцировал ситуацию», мешал работать избиркому и сопротивлялся. В протоколе о переломе руки ничего не сказано, несмотря на то, что Френкеля доставили в больницу, где ему пришлось сделать срочную операцию.

Френкель ранее говорил, что намерен дойти до Европейского суда по правам человека.



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