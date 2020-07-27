Сергей Фургала проверят на причастность к еще двум эпизодам организации убийств и покушений

Бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала проверят на причастность к еще двум эпизодам организации убийств и покушений, совершенных в 2003-2004 годах, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, доследственная проверка проводится в отношении Фургала и еще четырех фигурантов.
2020-07-27T14:34:51+03:00
2020-07-27T14:34:51+03:00
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14:34, 27 июля 2020
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