Сергей Фургала проверят на причастность к еще двум эпизодам организации убийств и покушений

Бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала проверят на причастность к еще двум эпизодам организации убийств и покушений, совершенных в 2003-2004 годах, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, доследственная проверка проводится в отношении Фургала и еще четырех фигурантов.