ЦИК предлагает провести дистанционное электронное голосование на довыборах в Госдуму в Ярославской и Курской областях

Центризбирком предлагает провести дистанционное электронное голосование на довыборах в Госдуму в Ярославской и Курской областях. Они состоятся в сентябре. С 29-го июля по 8 сентября на портале госуслуг можно будет написать заявление о желании проголосовать электронным способом, — сообщает ТАСС.
2020-07-27T14:32:44+03:00
2020-07-27T14:32:44+03:00
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14:32, 27 июля 2020
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