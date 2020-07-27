ЦИК предлагает провести дистанционное электронное голосование на довыборах в Госдуму в Ярославской и Курской областях

Центризбирком предлагает провести дистанционное электронное голосование на довыборах в Госдуму в Ярославской и Курской областях. Они состоятся в сентябре. С 29-го июля по 8 сентября на портале госуслуг можно будет написать заявление о желании проголосовать электронным способом, — сообщает ТАСС.