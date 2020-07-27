По официальным данным, в России зарегистрировано 5635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

За сутки скончались 85 человек. Больше всего заболевших в Москве – 694 человека. По данным федерального оперативного штаба, общее число инфицированных превышает 818 тысяч.
2020-07-27T14:31:26+03:00
2020-07-27T14:31:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 27 июля 2020
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