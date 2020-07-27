Бывшие сотрудники «Ведомостей», которые уволились из-за несогласия с назначением нового руководства, запускают ресурс

Бывшие сотрудники газеты «Ведомости», которые уволились из-за несогласия с назначением нового руководства, запускают собственный медиаресурс. Это будет интернет-издание VTimes. Как рассказал нам редактор нового СМИ Александр Губский, на сайте будут освещаться как темы, привычные для читателей «Ведомостей», так и совершенно новые.

Напомним, в знак протеста против назначения Андрея Шмарова главным редактором «Ведомостей» уволились четверо заместителей главного редактора, а также ряд журналистов издания.