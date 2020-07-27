Фамилию генерала Андрея Власова стерли с памятной доски, посвященной героям битвы за Москву по просьбе Минобороны

Администрация Дмитровского городского округа подтвердила «МБХ Медиа», что фамилию генерала Андрея Власова стерли с памятной доски, посвященной героям битвы за Москву по просьбе Министерства обороны.

О том, что имя Власова стерли с памятной доски в подмосковной Яхроме, написал в твиттере блогер Рустем Адагамов. В пресс-службе местной администрации «МБХ медиа» сообщили, что имя генерала Власова затерли с памятника на основании письма Министерства обороны. В обращение сообщалось, что измена и предательство Власова были доказаны. И попросили «провести данный вид работы сотрудниками территориального управления». Когда фамилию Власова стерли с памятной доски, в пресс-службе Дмитровского городского округа не уточнили.

Андрей Власов — генерал советской армии, который в ходе Великой Отечественной войны перешел на сторону Германии. Он был захвачен в плен в ходе Любанской наступательной операции, после чего стал сотрудничать с Третьим рейхом, возглавив Русскую освободительную армию.

В 1946 году Андрей Власов СССР был осуждён по обвинению в измене, лишён воинского звания и государственных наград СССР и казнён.