В Оренбурге СК проверит действия полицейских, заставивших женщину признаться в краже 9000 руб, угрожая отобрать детей

В Оренбурге Следственный комитет проверит действия полицейских, заставивших женщину признаться в краже 9000 рублей, угрожая отобрать детей. Как выяснилось, никакой кражи на самом деле не было.

Мать четверых детей, выпускницу детского дома, Анну Крюкову обвинили в краже 9 тысяч рублей. Заявление в полицию несколько месяцев назад написала ее знакомая, у которой женщина была в гостях. Анну Крюкову забрали в отдел полиции, где рассказали о заявлении и стали заставлять признать вину в краже, угрожая, что в противном случае у нее заберут детей.

Позже выяснилось, что деньги никуда не пропадали, а знакомая Анны Крюковой просто забыла, что переложила деньги в другое место. Так называемая пострадавшая обещала написать расписку, но, несмотря на это, дело было передано в суд. Впрочем, пострадавшая туда сначала не являлась. Лишь на прошлой неделе в суде стороны договорились о примирении. Там же на заседании прокуратура ходатайствовала о проведении проверки в отношении сотрудников полиции на предмет превышения должностных полномочий. Суд ходатайство удовлетворил. В пресс-службе полиции сообщили, что к ним никаких жалоб на расследование этого дела не поступало.

Следующее заседание по делу о краже 9000 тысяч рублей, которой, как выяснилось, не было, должно пройти в сентябре.

Многодетная мать до сентября останется в статусе подсудимой.