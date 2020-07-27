Пандемия коронавируса в мире усиливается

Об этом только что в Женеве заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебреисус. По его данным, за последние шесть недель число инфицированных практически удвоилось и приблизилось к 16-ти миллионам. На текущей неделе ВОЗ созывает заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, в ходе которого могут быть выработаны новые рекомендации.

В Москве выявлен рекордный прирост зараженных коронавирусом с начала месяца. При этом оперативный штаб фиксирует замедлении эпидемического процесса в целом по России.

Число инфицированных в столице за минувшие сутки составил 694 человека. Больше было только в прошлом месяце. Предыдущий максимум нынешнего наблюдался 6 июля – 685. Впрочем, согласно официальным данным, за последний месяц число выявляемых новых заболевших в столице сократилось на 7,5%. Москва по-прежнему лидирует по этому показателю. На втором месте Свердловская область – там прирост за сутки составил 252 заболевших. А с начала эпидемии около 18 тысяч. 240 из них скончались. За неделю пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, стало больше почти на 9%, пишет местное сетевое издание Е1. Со ссылкой на читателей и родственников умерших оно сообщает, что в единственном в Екатеринбурге крематории образовалась многонедельная очередь. Помимо увеличения смертности от коронавируса, в городе стояла рекордная жара, которую не все смогли пережить. В самом крематории отказались комментировать какие-либо, по их выражению, «слухи», отметив, что у них «очень много работы, абсолютно нет времени».

Не уменьшается рост новых случаев инфицирования и в соседней Челябинской области – каждый день в районе 130. А с начала пандемии число заболевших перевалило за 11 тысяч. Издание 74.ru констатирует, что больницы Челябинска переполнены. Недавно под кови-пациентов переоборудовали областной перинатальный центр.

В то же время, оперативный штаб рапортует, что уже больше недели в России выявляют менее 6 тысяч случаев заражения. При этом интенсивность тестирования не снижается.

Как сказал в интервью «Эху Москвы» профессор-вирусолог национального исследовательского центра им. Гамалея Александр Бутенко, этого стоило ожидать в свете отмены большей части ограничений.

Бутенко добавил, что является сторонником более жестких ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса. По его словам, гражданам сейчас важно хотя бы соблюдать рекомендации о ношении масок.

Ранее мэр Сергей Собянин неоднократно говорил, что эпидемиологическая ситуация в столице улучшается с каждым днем.

Московские власти постоянно подчеркивают, что в столице один из самых высоких показателей в мире по числу проводимых тестов на коронавирус.

Отметим, что во многих странах мира из-за роста числа инфицированных вновь вводят ограничительные меры. В США подготовлен новый пакет помощи населению в 1 триллион долларов.

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября в обычном формате, — министр просвещения РФ.