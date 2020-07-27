Цена золота установила новый рекорд, подорожав до рекордных за 9 лет значений

Об свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

Мировые цены на золото обновили исторический рекорд. На бирже цены превышали $1 910 за тройскую унцию. В последний раз стоимость золота достигало таких значений в сентябре 2011 года. С начала года желтый металл подорожал почти на 25%.

Как пишет «Коммерсант», эксперты связывают резкий рост цен на золото с ожиданиями второй волны пандемии COVID-19. На фоне опасений из-за новых экономических ограничений инвесторы вкладывают деньги в наиболее надежные активы. Кроме того, на это влияют отрицательные реальные ставки на долговые обязательства США и прогнозируемое снижение добычи серебра.

По оценке международных экспертов, в нынешнем году средняя цена золота может составить 1637 долларов за унцию.

Ранее стало известно, что экспорт золота из России во втором квартале нынешнего года впервые превысил в денежном выражении экспорт газа.