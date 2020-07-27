В Кремле заявляют, что Россия не стремится в «большую семерку», так как считает эффективным формат «большой двадцатки»

В Кремле заявляют, что Россия не стремится вернуться в «большую семерку», так как считает эффективным формат «большой двадцатки». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле считают, что ситуация с протестами в Хабаровском крае идет на спад. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы». «Скорее, успокаивается», — сказал он.

Д.Песков также отметил, что в Кремле получают данные о количестве протестующих из разных источников, комментируя численность субботней несогласованной акции. «Мы, конечно, ориентируемся на официальные цифры, которые давала мэрия и органы ГУВД, но в то же время мы видели и другие цифры, которые фигурировали в городе», — пояснил он.

С точки зрения Д.Пескова, «здесь важно то, что врио губернатора Михаил Дегтярев слушает людей и, безусловно, учитывает все пожелания, которые ему высказываются».

На вопрос о том, как часто Дегтярев контактирует с администрацией президента и с президентом, Д.Песков ответил, что «он с Москвой на активной связи». «Наверняка, тоже регулярное общение и с другими ведомствами, и министерствами профильными. Потому что ему же задается, в том числе, во время общения с людьми много вопросов из различных областей. Поэтому он, конечно, с Москвой на активной связи», — сказал пресс-секретарь президента.

Его попросили уточнить, насколько можно говорить о том, что президент «в режиме ручного управления» занимается Хабаровским краем. «Решением этого вопроса занимается исполняющий обязанности, который назначен президентом. И даже не решением этого вопроса, вернее, а неотложными делами Хабаровского края и его развития. И подготовки к зиме, которая уже не за горами», — отметил Д.Песков.

Что касается того, насколько Путин сам участвует в «решении конфликтной ситуации», которая сложилась в Хабаровске, пресс-секретарь подчеркнул, что «президент самым внимательным образом за ней наблюдает».

С предложением вернуть Россию в «семерку» выступил президент США. Эту идею не поддержали Франция, Великобритания и Канада. Против выступила и Германия. Как заявил министр иностранных дел Хайко Маас, причиной исключения России стала аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины. Пока нет решения этих проблем, для восстановления России в «большой семерке» нет никаких шансов, — добавил министр.