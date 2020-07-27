Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал хабаровским чиновникам грамоты и медали за хорошую работу. Тех, кто не справится, будут сразу увольнять. В частности, Дегтярев заявил о персональной ответственности министров за освоение федеральных денег.
2020-07-27T13:32:07+03:00
2020-07-27T13:32:07+03:00
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13:32, 27 июля 2020
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