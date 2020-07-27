В Хабаровске у здания правительства сотни людей снова собрались на стихийную акцию

Протестующие вышли с плакатами в поддержку Сергея Фургала и против назначения новым хабаровским руководителем Михаила Дегтярева, — сообщает Znak.com. Сегодня же в Хабаровск прилетел музыкант, политик и продюсер RTVI Сергей Шнуров. Он намерен снять фильм о протестах.
2020-07-27T13:31:33+03:00
2020-07-27T13:31:33+03:00
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13:31, 27 июля 2020
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