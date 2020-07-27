Ушла из жизни последняя из голливудских кинодив 30-х годов, звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд

Она скончалась в Париже на 105-м году жизни.

Актриса умерла накануне во сне в своем доме, сообщают сегодня западные издания. Известная прежде всего по роли Мелани Гамильтон в исторической военной мелодраме «Унесенные ветром» 1939 года, Хэвилленд оставалась последней из квартета главных героев популярного киноромана. За эту роль она была номинирована на «Оскар». Но эту награду ей принесли работы в других картинах – «Каждому свое» и «Наследница» 1946 и 1949 годов.

Вообще Оливию де Хэвилленд называли одной из самых востребованных звезд «золотого века» Голливуда. Первый контракт с ней подписала студия Warner Brothers, когда ей исполнилось 18 лет. За свою карьеру она снялась почти в 50 картинах, среди которых — «Задержите рассвет», «Змеиная яма», «Одиссея капитана Блада», «Приключения Робин Гуда», «Тише, тише, милая Шарлотта» и других. Хэвилленд дважды становилась лауреатом премии «Золотой глобус». На Голливудской аллее в Лос-Анджелесе есть её звезда. Она также стала первой женщиной, возглавившей жюри Каннского фестиваля.

Начиная со второй половины 60-х актриса практически не снималась в полнометражных фильмах, ее последним голливудским проектом стала картина «Пятый мушкетер» 1979 года.