В Химках уничтожен приверженец террористов, планировавший массовый расстрел в Москве

ФСБ нейтрализовала в подмосковных Химках приверженца террористов, готовившего массовый расстрел граждан в Москве и отъезд в Сирию в ряды террористов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресечена деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве», — сообщили в ЦОС.

Подозреваемого, гражданина одной из стран Центральной Азии, арендовавшего квартиру в Москве, обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках. «При попытке задержания и проверки [он] открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответных действий преступник был нейтрализован (получил ранения, не совместимые с жизнью)», — сообщили в ЦОС. При осмотре места происшествия обнаружены автомат АК-74, три снаряженных магазина, две гранаты «Ф-1» и одна граната РГД.

Преступником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который жил в столице в арендованной квартире. Также в Подмосковье задержали его брата, который искал родственника, чтобы не допустить его выезд в Сирию «для участия в запрещенной в России международной террористической организации (МТО)». «При обыске в арендованной преступником квартире обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами МТО в Сирии и готовил массовый расстрел граждан», — добавляется в сообщении.

Сейчас ведется розыск возможных соучастников преступника. Как сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, уголовное дело пока возбуждено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Из комментария Следственного комитета можно сделать вывод, что боевик успел сделать пять выстрелов: после ликвидации при нем нашли автомат с 25 патронами в магазине (из 30) и пять гильз.

Родственники гражданина одной из стран Центральной Азии, готовившего теракт в Москве, две недели считали его пропавшим без вести, при этом они подозревали, что он общается с террористами из Сирии. Об этом рассказал его брат на видеозаписи, распространенной ФСБ России.

«Две недели назад он пропал без вести, о чем я сразу уведомил МВД России», — сказал мужчина. «Я начал подозревать, что он общается с террористами из Сирии», — добавил он.