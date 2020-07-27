«Кавказский узел» утверждает, что бюджетников в Чечне заставляют публиковать фотографии в поддержку Кадырова

Интернет-издание «Кавказский узел» утверждает, что бюджетников в Чечне заставляют публиковать фотографии в поддержку лидера республики Рамзана Кадырова. Указания, по их словам, идут непосредственно от властей региона.

Призывы публиковать фотографии с надписью «#МыСемьяКРА» власти Чечни начали распространять после новых американских санкций, введенных Вашингтоном против Кадырова. Однако, как пишет интернет-издание «Кавказский узел», сотрудникам республиканских ведомств, школ и других бюджетных организаций угрожают увольнением за отказ от участия в акции.

Одна из них, в частности, пожаловалась, что ее обязали выставить фото с листовкой с надписью в поддержку Кадырова, объяснив это необходимостью показать сплоченность перед чеченским руководством. Сотрудник полиции, в свою очередь, утверждает, что у него в отделе было построение на плацу, где силовикам раздали листовки с хештегом «#МыСемьяКРА» и сняли с ними видео. Затем же полицейские, как отмечается, кричали «Ахмат-сила!»

Впрочем, другие бюджетники, как, например, преподаватель Чеченского госуниверситета и одной из школ Грозного, уверяют, что разнарядок сверху им не поступало. В министерстве спорта подобную акцию официально также отрицают.

Ограничения против Кадырова и членов его семьи Вашингтон ввел неделю назад, обвинив чеченского лидера в нарушении прав человека, в том числе во внесудебных пытках и казнях. Глава республики в ответ настаивает, что в регионе, напротив, борются за права человека.