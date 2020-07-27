Сотни жителей Петербурга и Ленинградской области выстроились в очереди перед открытием торговых центров

Они с сегодняшнего дня начали свою работу.

Для посетителей торговых центров Петербурга пока будут недоступны фудкорты — это одно из условий местного Роспотребнадзора. Они могут работать только на вынос и доставку. В то же время, рестораны, которые расположены в ТЦ функционируют, однако, нужно соблюдать дистанцию между столами и дезинфицировать даже меню. Что касается торговых точек, в них пока закрыты примерочные Они будут доступны покупателям только в том случае, если каждый товар, который будут брать люди, после будет проходить термическую обработку. Также в каждой примерочной необходимо поставить антисептик. В самих ТЦ могут работать бассейны, фитнесс-центры, магазины и объекты оказания услуг, у которых обособленные помещения и отдельный вход. Помимо этого в Петербурге с понедельника можно посещать леса и парки, разрешено водить экскурсии, проводить тест-драйвы в автоцентрах. Снят запрет на работу частных музеев и выставочных залов, аквапарков. На свадьбу можно приглашать до тридцати человек.

Добавим, что с первого августа официально откроется старая сцена Мариинского театра. Зрителей рассадят в шахматном порядке а также обяжут их носить средства индивидуальной защиты.