В России зарегистрировано рекордно низкое за три месяца количество заразившихся коронавирусом

818 тысяч человек заболели коронавирусом в России с начала эпидемии. За последние сутки выявили 5600 новых случаев, это минимальное значение с конца апреля, обращает внимание издание РБК. Уже более недели в стране фиксируется менее 6 тысяч заразившихся в день. По уровню прироста остальные регионы ожидаемо опережает Москва, где за день выявили почти 700 новых случаев. На втором месте Свердловская область. 85 человек скончались. Активных случаев в стране, то есть пациентов, которые лечатся сейчас, лишь четверть от общего числа заболевших за все время. То есть более 600 тысяч человек к этому моменту уже выздоровели.

Россия по-прежнему занимает четвертое место в мире по количеству инфицированных. Ее обгоняют Индия, Бразилия, а Соединенные Штаты занимают по этому показателю первое место.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 16 млн заразившихся коронавирусом.