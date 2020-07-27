Президиум ВФЛА планирует начать переговоры с Всемирной легкоатлетической ассоциацией по восстановлению членства

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) планирует начать новый раунд переговоров с Всемирной легкоатлетической ассоциацией по восстановлению членства организации. Которое было приостановлено в ноябре 2015 года.

Российская сторона должна была до 1 июля выплатить Международной федерации легкой атлетики штраф в размере 5 млн долларов, однако не сделала этого.

Напомним, что в марте текущего года World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов (5 из них условно) за допущенные прежним руководством организации нарушения и объявила, что будет выдавать российским легкоатлетам нейтральный статус для участия в международных соревнованиях только после выплаты штрафа. Ранее российская сторона сообщила, что из-за ситуации с коронавирусом не сможет найти необходимую сумму.

На днях Президиум ВФЛА обсудил статус существующих коммуникаций с World Athletics. На сегодня намечено заседание комиссии по восстановлению членства ВФЛА.

Вопрос о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам должен быть рассмотрен в конце июля.