Бывшие сотрудники газеты «Ведомости» запускают новое СМИ — VTimes

Журналисты ушли из издания после скандала с назначением новым главным редактором Андрея Шмарова.

Команда, ушедшая из «Ведомостей» из-за отказа новых руководителей газеты от принципов качественной журналистики, хочет создать онлайн-проект VTimes, который станет новым надежным независимым источником информации, площадкой для свободного обмена мнениями и для профессиональной экспертизы. Об этом говорится в заявлении журналистов. Как рассказал Эху бывший зам главреда «Ведомостей», редактор нового СМИ Александр Губский, издание будет освещать те же темы, но появится и новая повестка – в частности экология, здоровье, человеческий капитал, ответственное потребление и так далее. Финансировать проект планируется за счет рекламы и краудфандинга – системы добровольных пожертвований. При этом доступ к сайту будет полностью открытым — все материалы и рассылки будут бесплатными. В проекте участвуют многие бывшие журналисты «Ведомостей» и четыре из пяти заместителей главреда, покинувшие газету после утверждения на посту Андрея Шмарова. Его приход в издание весной сопровождался скандалом. Редакция обвиняет Шмарова в цензуре. Он в частности снимал или менял материалы о «Роснефти».

VTimes планируется запустить к концу сентября.