По данным ТАСС, арестованному экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу грозят новые обвинения

Следственный комитет проверит его на причастность еще к двум эпизодам.

Речь идет об убийстве и покушении на убийство предпринимателей, занимавшихся ломом черных и цветных металлов, сообщил агентству источник в правоохранительных органах. По его словам, преступления были совершены в 2003 — 2004 годах в одном из сел Хабаровского края. Тогда же было возбуждено уголовное дело. Помимо Фургала, доследственная проверка проводится еще в отношении четырех фигурантов. По словам другого собеседника агентства, причастность бывшего главы региона к этим преступлениям, т.е. по его указанию, была установлена прокуратурой еще в 2004-м, но уголовное дело в отношении него закрыли.

Фургала задержали 9 июля и этапировали в Москву, где его арестовали по дулу об организации убийств предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м, а также в покушении на бизнесмена Александра Смольского. Обвинения строятся на показаниях ранее арестованных предполагаемых соучастников преступлений. Фургал вину не признает.

Из-за задержания избранного главы региона в Хабаровском крае уже третью неделю не прекращаются акции в его поддержку. Президент Владимир Путин отстранил его от должности и назначил временно исполняющим обязанности губернатора депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева.