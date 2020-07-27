За неделю площадь лесных пожаров в России увеличилась более чем вдвое

По данным ТАСС, наиболее сложная обстановка в Сибири и на Дальнем Востоке. Сегодня премьер Михаил Мишустин объявил, что для тех, кто тушит пожары, будет предоставляться бесплатное питание. По его словам, нужно создавать нормальные условия для тех, кто работает в экстремальных условиях.
2020-07-27T11:34:54+03:00
2020-07-27T11:34:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 27 июля 2020
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