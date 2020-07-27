В этом году российское гражданство получили около 300 тысяч человек

Это данные за 6 месяцев, — сообщила «Российской газете» начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. Для сравнения – за весь 2019-й год российское гражданство получили 500 тысяч человек. Ранее была эта процедура была упрощена — соискателям не нужно отказываться от паспорта другой страны.