В этом году российское гражданство получили около 300 тысяч человек

Это данные за 6 месяцев, — сообщила «Российской газете» начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. Для сравнения – за весь 2019-й год российское гражданство получили 500 тысяч человек. Ранее была эта процедура была упрощена — соискателям не нужно отказываться от паспорта другой страны.
2020-07-27T11:34:09+03:00
2020-07-27T11:34:09+03:00
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11:34, 27 июля 2020
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