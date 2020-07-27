В России за сутки выявлено более 5600 новых случаев заражения коронавирусом

Это чуть меньше, чем накануне. Согласно официальной статистике, больше всего инфицированных в Москве. За день COVID-19 подтвержден почти у 700 человек.
2020-07-27T11:33:54+03:00
2020-07-27T11:33:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 27 июля 2020
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