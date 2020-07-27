Почти 60% россиян верят в том, что отношения России и Белоруссии остаются добрососедскими

При этом доля таких респондентов снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом, — утверждают во ВЦИОМ. Согласно исследованию 52% россиян положительно относятся к Александру Лукашенко, равнодушны к нему 35%, отрицательно к нему относятся 9%.
2020-07-27T11:33:17+03:00
2020-07-27T11:33:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 27 июля 2020
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