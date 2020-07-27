Бывшие сотрудники «Ведомостей», уволившиеся из-за несогласия с назначением нового руководства, запускают свой ресурс.

Бывшие сотрудники газеты «Ведомости», которые уволились из-за несогласия с назначением нового руководства, запускают собственный медиаресурс. Это будет интернет-издание VTimes. Как рассказал «Эху Москвы» редактор нового СМИ Александр Губский, на сайте будут освещаться как темы, привычные для читателей «Ведомостей», так и совершенно новые.

Новое интернет-СМИ VTimes («Ви-таймс») запустят журналисты «Ведомостей», которые ушли из издания после назначения нового главного редактора. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» редактор VTimes Александр Губский.

По его словам, на сайте будут освещаться как темы, привычные для читателей «Ведомостей», так и совершенно новые. «Там будет и деловая, и общественно-политическая повестка. Вместе с тем мы понимаем, что за последние 20 лет бизнес-среда и общественно-политическая ситуация в России изменились радикально, и писать так же и том же, как 10-20 лет назад, нельзя. Поэтому будет там и новая повестка, новые темы: экология, здоровье, человеческий капитал», — уточнил А.Губский.

Он добавил, что доступ к сайту, все новости и рассылка будут бесплатными. «Основными источниками финансирования будут добровольные пожертвования и реклама. Мы планируем создать «Клуб друзей» VTimes, где люди будут на регулярной основе осуществлять добровольные взносы», — отметил А.Губский. В состав стартовой команды также вошли журналисты как Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян, Елизавета Базанова и другие.

Старт намечен на осень.

Напомним, в знак протеста против назначения Андрея Шмарова главным редактором «Ведомостей» уволились четверо заместителей главного редактора, а также ряд журналистов издания.