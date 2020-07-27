Председатель «Гражданской инициативы»: Протесты в Хабаровске сойдут на нет из-за отсутствия публичной поддержки

Председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев считает, что протесты в Хабаровске сойдут на нет из-за отсутствия публичной поддержки по стране. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Хабаровчане точно войдут в современную историю России, и ими можно гордиться. Но, к сожалению, рано или поздно этот протест выдохнется, потому что оставшаяся часть страны его не поддержала, если иметь в виду какие-то публичные акции. Тем не менее, они молодцы, так как смогли показать, что обладают чувством человеческого достоинства и готовы защищать свой выбор», — отметил А.Нечаев.

Что касается назначения на пост врио губернатора Хабаровского края члена ЛДПР Михаила Дегтярева, политик считает это «политической ошибкой» Администрации президента. «Администрация президента демонстрирует некоторую наивность. Им кажется, что ЛДПР в Хабаровском крае настолько популярна, что людям все равно: Фургал там или Дегтярев. В рамках какой-то кулуарной сделки с лидером партии Владимиром Жириновским выбрали Дегтярева в качестве кандидата в губернаторы. Это серьезная политическая близорукость. Там клубок проблем гораздо более серьезный. Просто сменить одного на другого и безболезненно эту проблему погасить, не получится», — пояснил А.Нечаев.

Он добавил, что сам Дегтярев пока никак себя не проявил. «Действий у Дегтярева пока нет никаких, но их трудно ожидать в течение пары дней, кроме одного – он мог бы отклонить это предложение и уйти в отставку, не будучи еще полноценно назначенным. Но, по большому счету, общения Дегтярева с людьми нет: он один раз вышел к публике, произнес пару незначащих фраз, и на этом все закончилось. Кроме того, он обещал не увольнять ближайшее окружение Фургала, но все равно уволил, что является характерным жестом», — заключил политик.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля сотрудниками Следственного комитета и ФСБ. После этого его доставили в Москву. Фургала подозревают в причастности к убийству его бывшего делового партнера Олега Булатова и еще одного предпринимателя — Евгения Зори.