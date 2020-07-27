Росавиация: Пассажиропоток московских аэропортов вырос за последнее время более чем в 3,5 раза

Пассажиропоток московских аэропортов вырос за последнее время более чем в 3,5 раза, — утверждают в Росавиации. С сегодняшнего дня в «Шереметьево» должен заработать терминал D, который обслуживает международные рейсы. С 1-го августа Россия возобновляет авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эти страны соответствуют критериям, которые выработало правительство.

Первые полеты на турецкие курорты будут выполняться с пересадкой в Стамбуле. Прямые рейсы в Анталью возобновятся 10-го августа.