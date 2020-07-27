Роскомнадзор отстает от графика создания «суверенного рунета»

К началу этого года была просрочена пятая часть запланированных мероприятий, сообщили в Счетной палате.

Роскомнадзор не смог полностью соблюсти график при исполнении закона о «суверенном рунете», говорится в отчете Счетной палаты. Так, по планам правительства, создание и введение в эксплуатацию системы для мониторинга и управления сетями связи общего пользования должны были завершить до конца прошлого года, однако из-за неготовности дату перенесли на 24 января.

Аудиторы подсчитали, что сроки исполнения 6 из 28 мероприятий перенесены на нынешний год, просрочка колеблется от одного до 12 месяцев.

Согласно закону, подписанному президентом в мае прошлого года, Центр управления сетями займется сбором аналитики о работе сетей, будет руководить блокировкой сайтов и брать на себя централизованное управление рунетом в случае появления угроз для его безопасности.

На создание Центра управления сетями, по данным Счетной палаты, уже потратили порядка 600 млн рублей. Всего же затраты на исполнение закона оценивали в более 30 млрд рублей.