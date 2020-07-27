Журналисты «Ведомостей», которые уволились в знак протеста против назначения Андрея Шмарова, объявили о создании СМИ

Журналисты газеты «Ведомости», которые уволились в знак протеста против назначения главным редактора Андрея Шмарова, объявили о создании собственного СМИ. Медиаресурс получил название VTimes. Он начнет работу осенью. Советником нового проекта будет медиаменеджер Дерк Сауэр, который в 1999-м году совместно с The Wall Street Journal и Financial Times основал «Ведомости». Как сообщил изданию «Медуза» бывший заместитель главного редактора издания Александр Губский, основными источниками финансирования VTimes будут добровольные пожертвования и реклама.