Журналисты «Ведомостей», которые уволились в знак протеста против назначения Андрея Шмарова, объявили о создании СМИ

Журналисты газеты «Ведомости», которые уволились в знак протеста против назначения главным редактора Андрея Шмарова, объявили о создании собственного СМИ. Медиаресурс получил название VTimes. Он начнет работу осенью. Советником нового проекта будет медиаменеджер Дерк Сауэр, который в 1999-м году совместно с The Wall Street Journal и Financial Times основал «Ведомости». Как сообщил изданию «Медуза» бывший заместитель главного редактора издания Александр Губский, основными источниками финансирования VTimes будут добровольные пожертвования и реклама.
2020-07-27T11:04:17+03:00
2020-07-27T11:04:17+03:00
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11:04, 27 июля 2020
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