Два новых эпизода может появиться в деле бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

По данным источника ТАСС, Следственный комитет проверит его причастность к совершению еще одного убийства и покушения на убийство предпринимателей, которые занимались ломом черных и цветных металлов.

Фургал решением суда арестован до 9-го сентября. Как утверждается, на него дали показания обвиняемые в убийствах. В деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Бывший хабаровский губернатора свою вину не признает.

Владимир Путин не мог использовать статью об утрате доверия, Отправляя в отставку Сергея Фургала. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявила доктор юридических наук Елена Лукьянова.

Напомним, в Хабаровске с 11-го июля проходят митинги в поддержку бывшего губернатора. Накануне временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярев впервые вышел к протестующим. Он, в частности, предложил создать народный совет для обсуждения и решения проблем Хабаровского края.