Гражданина Сингапура обязали выплатить более 300 тысяч долларов за аварию на электросамокате

Он сбил 57-летнюю женщину, — сообщает местная пресса. В решении суда говорится, что ответчик проявил неосторожность. Он не оценил ситуацию на пешеходном переходе.



Инцидент произошел 4 года назад. Пострадавшая получила серьезные травмы и провела в коме месяца. Передвижение на электросамокатах в Сингапуре теперь возможно только по специально выделенным дорожкам.