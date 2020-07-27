В Великобритании решили пересмотреть программу по борьбе с ожирением из-за риска осложнений от заражения коронавирусом

Власти Великобритании решили пересмотреть программу по борьбе с ожирением из-за риска осложнений от заражения коронавирусом для людей с лишним весом. Такая информация появилась на сайте британского правительства. В рамках новой кампании будет запрещено показывать рекламу продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли по телевизору и в интернете до 21-го часа. При этом британские власти собираются обсудить и полный запрет на онлайн-рекламу вредных продуктов в любое время.