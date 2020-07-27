В Великобритании решили пересмотреть программу по борьбе с ожирением из-за риска осложнений от заражения коронавирусом

Власти Великобритании решили пересмотреть программу по борьбе с ожирением из-за риска осложнений от заражения коронавирусом для людей с лишним весом. Такая информация появилась на сайте британского правительства. В рамках новой кампании будет запрещено показывать рекламу продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли по телевизору и в интернете до 21-го часа. При этом британские власти собираются обсудить и полный запрет на онлайн-рекламу вредных продуктов в любое время.
2020-07-27T10:34:16+03:00
2020-07-27T10:34:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2682739-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:34, 27 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…