Туринский «Ювентус» за два тура до конца сезона стал победителем футбольного чемпионата Италии

Титул покорился клубу в девятый раз подряд.

Победив в матче 36-го тура Сампдорию со счетом 2-0, Ювентус стал недосягаем для соперников. Таким образом, туринский клуб обновил собственный рекорд по продолжительности чемпионских серий в пятерке ведущих европейских чемпионатов. Отмечу, что единственным футболистом, игравшим во всех 9 подряд чемпионских сезонах «Ювентуса», стал 35-летний итальянский защитник Джорджио Кьеллини. А вот главный тренер туринцев Маурицио Сарри выиграл национальный чемпионат впервые в своей карьере.

Уверенно лидирует Юве и по общему числу завоёванных скудетто. Нынешний трофей стал уже 36-м в истории клуба.

2 других итальянских гранда — «Милан» и миланский «Интер» — выигрывали чемпионат Италии по 18 раз.