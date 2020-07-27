Нелегальный техосмотр автомобилей теперь может обернуться уголовной ответственностью

С сегодняшнего дня вступили в силу соответствующие поправки в Уголовный кодекс.

Отныне работа операторов технического осмотра автомобилей без необходимой аккредитации отнесена к незаконному предпринимательству. Речь идет о поправках, подписанных год назад президентом Владимиром Путиным. В соответствии с обновленной 171 статьей УК, если в результате нелегального техосмотра был причинен ущерб гражданам или государству, а также извлечен крупный доход, злоумышленнику грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода за период до 2 лет. В качестве наказания могут также избрать работы на срок до 480 часов и даже арест до полугода.

Изначально масштабная реформа ТО планировалась в июне этого года. Минэкономразвития подготовил пакет законов, направленный на исключение практики торговли диагностическими картами вместе с полисами ОСАГО. По оценкам экспертов, так поступают 80% автовладельцев. Однако, как ранее писала газета «Коммерсантъ», из-за эпидемии коронавируса вступление в силу большей части поправок передвинули на 2021–2022 годы.

Действующие правила предусматривают прохождение техосмотра раз в два года для автомобилей от трех до семи лет, и каждый год для более старших. Машины младше трех лет полностью освобождены от такого обязательства.