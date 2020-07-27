Следственный комитет планирует объявить в международный розыск предпринимателя Юрия Белойвана – основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба». Речь идет о новом деле, которое касается сокрытия 57-ми миллионов рублей. – рассказала агентству РИА Новости зампред СК Елена Леоненко. Ранее Белойван уже был осужден за отклонение от уплаты налогов, однако был освобожден от отбывания наказания в связи с болезнью.
2020-07-27T10:03:17+03:00
2020-07-27T10:03:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2682727-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:03, 27 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…