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10:03, 27 июля 2020

Следственный комитет планирует объявить в международный розыск предпринимателя Юрия Белойвана

Следственный комитет планирует объявить в международный розыск предпринимателя Юрия Белойвана – основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба». Речь идет о новом деле, которое касается сокрытия 57-ми миллионов рублей. – рассказала агентству РИА Новости зампред СК Елена Леоненко. Ранее Белойван уже был осужден за отклонение от уплаты налогов, однако был освобожден от отбывания наказания в связи с болезнью.



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