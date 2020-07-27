Глава Чечни Рамзан Кадыров отвергает обвинения в нарушении прав человека

Он настаивает, что власти республики, наоборот, борются за эти права.
Ранее американские власти объявили о санкциях в отношении Кадырова и членов его семьи. В Вашингтоне считают лидера Чечни причастным к нарушению прав человека.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Он настаивает, что власти республики, наоборот, борются за эти права.
Ранее американские власти объявили о санкциях в отношении Кадырова и членов его семьи. В Вашингтоне считают лидера Чечни причастным к нарушению прав человека.
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…