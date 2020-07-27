Германия вновь выступила против воссоздания формата «Большой восьмерки» с участием России

Причины, по которым в Берлине не видят Москву в G8, все те же – присоединение Крыма к России и вооруженный конфликт на востоке Украины. Об этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал в интервью немецкой прессе. Одновременно, правда, он признает, что без России нельзя решить проблемы в Сирии, Ливии и в Донбассе. Тем не менее, в нынешней ситуации, уверен министр, шансов вернуться в «восьмерку» у Москвы нет. Также в Берлине выступили против расширения формата в целом путем приглашения, к примеру, Южной Кореи или Австралии, как ранее предлагал президент США Дональд Трамп. Он, к слову, в этом году говорил, что хотел бы провести саммит «Группы семи», в том числе, с участием России. В ответ на это в Москве сказали, что встреча будет иметь смысл, только если к ней присоединится еще и Китай.

Сейчас в так называемую «Большую семерку» входят США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония. Россия участвовала в этом формате с 1997 года и была исключена из него 6 лет назад.