Роман Вильфанд: Нынешнее лето в Москве станет одним из самых дождливых в истории

Нынешнее лето в Москве станет одним из самых дождливых в истории, — уверен научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В интервью ТАСС он отметил, что за два месяца уже выпало 120% нормы осадков, и это данные только по главной метеостанции, которая расположена на ВДНХ.
2020-07-27T09:35:14+03:00
2020-07-27T09:35:14+03:00
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09:35, 27 июля 2020
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