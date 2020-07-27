Роман Вильфанд: Нынешнее лето в Москве станет одним из самых дождливых в истории

Нынешнее лето в Москве станет одним из самых дождливых в истории, — уверен научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В интервью ТАСС он отметил, что за два месяца уже выпало 120% нормы осадков, и это данные только по главной метеостанции, которая расположена на ВДНХ.